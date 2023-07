Tina Ambani: पति अनिल अंबानी के बाद अब ED के कटघरे में पत्नी टीना, फेमा मामले में हुई पेशी

उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में आज ED के सामने पेश हुईं है।टीना अंबानी के पति ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अपना बयान दर्ज कराया था।अंबानी इससे पहले 2020 में यस बैंक ऋण रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थेजिसमें बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था।

पति अनिल अंबानी के बाद अब ED के कटघरे में पत्नी टीना अंबानी, फेमा मामले में हुईं पेशी PC: @AmbaniTina

Your browser does not support the audio element.

महाराष्ट्र, एजेंसी। forex violation case: उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री टीना अंबानी कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं। इससे पहले अनिल अंबानी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज फेमा मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। अनिल अंबानी ने दर्ज कराया अपना बयान फेमा मामले में अनिल अंबानी सोमवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अनिल 2020 में यस बैंक लोन रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। इस मामले में यस बैंस के सह-संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल कर चोरी मामले में मिली थी राहत पिछले साल सितंबर में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 420 करोड़ रुपये के कर चोरी मामले में अंबानी को कुछ राहत दी थी। कोर्ट ने आयकर विभाग से अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था।

Edited By: Nidhi Avinash