ठाणे के सरकारी अस्पताल ने तीन बार टेस्ट किया और टीनएजर को बता दिया प्रेग्नेंट, फिर खुला चौंकाने वाला राज

डिजिटल डेस्क, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 17 साल की एक लड़की का उसके परिवार की मंजूरी के बिना प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया और रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आया।

यह घटना हाल ही में हुई, जब लड़की को पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए कल्याण-डोंबिवली इलाके के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उसका तीन बार प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसके परिवार को बताया कि वह पॉजिटिव पाई गई है।

प्राइवेट हॉस्पिटल में नेगेटिव आया टेस्ट हालात को देखते हुए परिवार ने लड़की को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दूसरे टेस्ट के लिए ले जाने का फैसला किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ टेस्ट नेगेटिव आया, जिससे सरकारी हॉस्पिटल में की गई टेस्टिंग और मेडिकल प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में लड़की की माहवारी से जुड़ी समस्या का इलाज किया गया और डॉक्टरों द्वारा दवाएं लिखे जाने के कुछ ही समय बाद उसे छुट्टी दे दी गई। सरकारी अस्पताल की प्रक्रिया पर उठे सवाल इस घटना ने शास्त्री नगर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के व्यवहार और काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने समेत कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह मामला स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में उठाया गया, जिसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए।