महाराष्ट्र: ठाणे के स्कूल में नशीले पदार्थों का सेवन करते दिखे छात्र, पुलिस ने शुरू की जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल में दो छात्रों द्वारा प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के सेवन के आरोपों का मामला सामने आया है। इन आरोपों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह शिकायत स्थानीय शिवसेना नेता एकनाथ भोइर ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर प्रवीण माने को दी थी। उन्होंने मामले की तुरंत जांच की मांग की थी।

वीडियो के आधार पर की शिकायत

पुलिस के अनुसार, शिकायत एक वीडियो क्लिप पर आधारित है। वीडियो में कथित तौर पर दो छात्र स्कूल परिसर में ड्रग्स का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो में दिख रहे दोनों छात्रों को हिरासत में लिया जाएगा और किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

Viral Video Shows Class 11 Students Allegedly Consuming Drugs on Premises of Thane’s Gyanodaya Vidya Mandir College



A video purportedly showing a school boy consuming drugs has gone viral on social media, raising serious concerns about substance abuse among school children in… pic.twitter.com/CUVXnZi8PF — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 8, 2026

स्कूल में कैसे पहुंचे नशीले पदार्थ?

पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि नशीले पदार्थ स्कूल परिसर में कैसे पहुंचे और क्या किसी ने छात्रों को इनकी सप्लाई की थी। भोइर ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा स्कूल परिसर में प्रतिबंधित पदार्थ आखिर कैसे पहुंचे? इन छात्रों को इनकी सप्लाई किसने की और उस समय स्कूल के सुरक्षा गार्ड और शिक्षक क्या कर रहे थे? हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।