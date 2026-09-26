महाराष्ट्र में 50 लाख के लिए बिजनेसमैन किडनैप, फिरौती लेकर बोला- थैंक यू अंकल; पुलिस ने 5 को दबोचा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बिजनेसमैन को 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए अगवा किया गया था, जिसमें पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
ठाणे में बिजनेसमैन जयराम नेहलानी का 50 लाख के लिए अपहरण।
फिरौती लेने के बाद अपहरणकर्ता ने कहा 'थैंक यू अंकल'।
पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 5 आरोपियों को दबोचा।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए एक बिजनेसैमन को किडनैप करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कुछ दिन पहले, कल्याण के रहने वाले बिजनेसमैन जयराम नेहलानी को उल्हासनगर के गोल मैदान इलाके से किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर्स ने उनके परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी।
पैसे देने वाले व्यक्ति को कहा- थैंक यू अंकल
नेहलानी के रिश्तेदार कल्याण गए और मांगी गई रकम एक आदमी को सौंप दी। पैसे लेने के बाद, उस आदमी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि नेहलानी जल्द ही घर पहुंच जाएंगे और पैसे देने वाले व्यक्ति से कहा, थैंक यू, अंकल और फिर चला गया।
पुलिस ने 10 टीमें बनाईं और CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाना शुरू किया और उन्हें ठाणे के खादावली इलाके में ढूंढ निकाला।
अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार
स्थानीय लोगों की मदद से, पुलिस ने नेहलानी को सुरक्षित छुड़ा लिया और मौके पर ही एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। जांच से पता चला कि सचिन शिरसाट, जो नेहलानी का परिचित और कल्याण का एक जाना-माना एस्टेट एजेंट था, इस पूरी साज़िश का मास्टरमाइंड था और घटना के बाद भाग गया था।
पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनिल जगताप, विशाल चंद्रमोरे, रमेश जाधव, सचिन शिरसाट और राहुल सोनी। दो अन्य आरोपी, सतीश डोंडे और मयूर दराने, अभी भी फरार हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।