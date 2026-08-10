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    'देश को जश्न मनाते देखना भयावह', तरुण तेजपाल की बेटी ने पिता की सजा पर व्यक्त किया दर्द

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 02:52 PM (GMT+05:30)

    तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 10 साल की सजा सुनाई है। उनकी बेटी कारा तेजपाल ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक् ...और पढ़ें

    तरुण तेजपाल की बेटी कारा ने पिता की 10 साल की सजा पर उठाया सवाल (फाइल फोटो)

    तरुण तेजपाल की बेटी कारा ने पिता की 10 साल की सजा पर उठाया सवाल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, मुबंई। तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 10 साल की सजा सुनाई गई है। पिता की सजा को लेकर तेजपाल की बेटी कारा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कारा ने कहा कि उनके पिता को चुप कराने के लिए उन्‍हें दोषी ठहराया गया है।

    सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट साझा करते हुए कारा ने कहा कि 527 पन्नों में बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले की तुलना में हाई कोर्ट द्वारा महज सात दिनों में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाना समझ से परे है।

    कारा ने कहा कि उनके परिवार का '13 साल का दुःस्वप्न' अभी भी जारी है और अपने पिता को गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने पर देश को जश्न मनाते देखना उनके लिए बेहद दर्दनाक व भयावह है।

    तेजपाल की बेटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के फैसले को न्याय का उल्लंघन करार दिया है। इसकी तुलना हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले पर खर्च किए गए समय और दो विपरीत फैसलों से की।

    हम समझ नहीं पा रहे...

    अपनी पोस्ट में तारा ने लिखा, "पूर्ण दोषमुक्ति का फैसला सामने होने और सबूतों के अंबार के बावजूद, हम न्याय की इस घोर विफलता को समझ नहीं पा रहे थे। सत्र न्यायालय की माननीय महिला न्यायाधीश ने लगभग एक वर्ष तक मामले में सबूतों को सुनने, देखने और उनका मूल्यांकन करने के बाद दोषमुक्ति का फैसला सुनाया।

    उच्च न्यायालय की माननीय महिला न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 7 दिनों तक की और बहस समाप्त होने और लिखित दलीलें प्राप्त होने के 4 दिनों के भीतर अपना फैसला सुना दिया।"

    हमले या बलात्कार की स्वीकारोक्ति का एक शब्द भी माफीनामा में नहीं

    कारा ने पोस्ट में आगे कहा, "पहला ईमेल, जिसे व्यक्तिगत माफीनामा बताया गया था, उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसे हमले या बलात्कार की स्वीकारोक्ति के रूप में समझा जा सके। दूसरा ईमेल, जो पूरे तहलका कार्यालय को भेजा गया था, मेरे पिता ने नहीं लिखा था।

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    यह उस समय तहलका के प्रबंध संपादक ने शिकायतकर्ता को शांत करने, संस्थान की रक्षा करने और शिकायतकर्ता की मांग के अनुसार मामले को समाप्त करने के लिए लिखा था। सत्र न्यायालय में यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुकी है।"

    कारा ने दावा किया कि यह उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा, "कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले में अपना मत बना लिया है। शायद उनका निजी अनुभव, पेशेवर ईर्ष्या या कट्टर रूढ़िवादी सोच उन्हें सामने मौजूद सबूतों को ठीक से देखने नहीं देती।

    उनके लिए 'एक शक्तिशाली व्यक्ति' को सजा दिलवाने और उससे मिलने वाली नैतिक मान्यता, सच्चाई की कठिन और दर्दनाक खोज से कहीं अधिक आकर्षक होती है।"

    पूरे देश को जश्न मनाना भयावह

    कारा ने आगे कहा, "अपने पिता को दोषी ठहराए जाते देखना और पूरे देश को इस पर जश्न मनाते देखना, यह सब बेहद भयावह है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई इस तरह की सजा को न्यायसंगत कैसे मान सकता है।

    यह मामला एक कथित घटना का है जो मात्र 126 सेकंड तक चली, जिसमें हिंसा या हमले का कोई भौतिक सबूत नहीं है, जिसमें मौजूद सीसीटीवी फुटेज शिकायतकर्ता के बयान का सीधा खंडन करता है, और जिसमें राज्य का दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट है। वास्तव में, ऐसा कोई मामला होना ही नहीं चाहिए।

    मुझे इस बात का गहरा और दर्दनाक एहसास है कि एक महीने से भी कम समय में मुझे अपने पिता को कोलवाले जेल में छोड़ना पड़ सकता है, जहां उन्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। उनकी उम्र पहले से ही साठ के दशक के मध्य में है, और जब वे जेल से बाहर आएंगे तो एक बूढ़े व्यक्ति होंगे।

    यह सोचकर ही मन भर आता है कि इसे लिख भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी, हमने पहले भी इसका सामना किया है। 2013 और 2014 के बीच, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले उन्होंने छह महीने वास्को जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए थे।"

     