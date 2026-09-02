एक हफ्ते के अंदर हुई थी सुशांत और उनकी मैनेजर की मौत, दिशा के पिता का दावा- दोनों घटना आपस में जुड़ीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूर की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज करने के लिए कहा है। मामले पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने दावा किया है कि उनकी बेटी और सुशांत की मौत का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर है।

मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद 8 जून, 2020 को दिशा सालियन मृत पाई गई थीं। यह घटना अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी।

'जिम्मेदार लोगों को चुकानी होगी इसकी कीमत' सतीश सालियान ने कहा, "सुशांत और दिशा की मौत के बीच 100% संबंध है।" सालियन ने बिना ज्यादा जानकारी दिए दावा किया, "दिशा ने सुशांत की गलत हरकतों का एक वीडियो भेजा था। यह उनकी मौत से जुड़ा था।" उन्होंने कहा, "मैं और कुछ नहीं कहूंगा। सच सामने आने दीजिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।"

'सामने आएगा दिशा की मौत का सच' सीबीआई जांच के कोर्ट के आदेश पर संतोष जताते हुए सतीश सालियन ने कहा कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों की साजिश थी। उन्होंने कहा, "यह आत्महत्या नहीं थी। मुझे 100% यकीन है। इसमें निश्चित रूप से कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत थी। मुझे भरोसा है कि सीबीआई सभी से कड़ी पूछताछ करेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि दिशा सालियन की मौत का सच सामने आएगा।

किसी का नाम लिए बिना सतीश सालियन ने भरोसा जताया कि सीबीआई इस मामले में शामिल प्रभावशाली लोगों से पूछताछ करेगी। सतीश सालियन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, जिसमें इसे आत्महत्या बताया गया था।

उन्होंने कहा, "यह गलत है। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि यह आत्महत्या से हुई मौत नहीं थी।" दिशा सालियन की मौत के छह साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। यह आदेश तब आया जब दिशा के पिता ने 2020 में हुई उनकी मौत के हालात पर शक जताया।

दिशा के पिता ने हाई कोर्ट में डाली थी याचिका दिशा के पिता ने अपनी याचिका में दावा किया कि जून 2020 में उनकी बेटी संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार और हत्या की गई थी और बाद में कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से मामले को दबाने की कोशिश की गई।