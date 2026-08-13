5,435 बैंक अकाउंट, 10 करोड़ का फ्रॉड और हांगकांग कनेक्शन... CBI एजेंट बनकर घूमने वाला इंफ्लुएंसर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रोहन जाधव को गिरफ्तार किया गया है। रोहन पर कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूलने का आरोप है।

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने रोहन जाधव के सभी बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल सोर्स फ्रीज कर दिए, जिसके बाद रोहन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

रोहन जाधव ने CBI अधिकारी बनकर किया फ्रॉड

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोहन जाधव ने जनवरी में इस फ्रॉड को अंजाम दिया था। धोखेबाजों के एक ग्रुप ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि वह एक मामले में आरोपी है और उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी दी।

धोखेबाजों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से बचाने की बात कहकर अलग-अलग बैंक अकाउंट में 10.74 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को कहा। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति को पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसने पुलिस से संपर्क किया।

कैसे पकड़े गए आरोपी? पुणे पुलिस ने आरोपियों में से एक के ATM से पैसे निकालने के बाद उनका पता लगाया। इसके बाद तीन लोगों हर्षद सुभाष धंतोले, समर्थ सुरेश देशमुख और अमर शिवाजी अत्तरगी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रोहन जाधव तब तक फरार था।

जांच के दौरान, धंतोले ने पुलिस को बताया कि उसने निकाले गए पैसे रोहन जाधव को दिए थे। मूल रूप से छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले जाधव ने धोखाधड़ी से हासिल 10.74 करोड़ रुपये की रकम को कुल 5,436 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था।