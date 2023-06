Maharashtra: सोलापुर में भीषण सड़क हादसा, कर्नाटक के छह तीर्थयात्रियों की मौत; 11 घायल

महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसे में कर्नाटक के छह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में पांच महिलाएं और एक बच्चा है। घटना शाम करीब साढ़े पांच बजे अक्कालकोट तहसील के पास की है। हादसे की वजह एसयूवी और सीमेंट मिक्सर ट्रक की टक्कर बताई जा रही है।

महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत

मुंबई, पीटीआई। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक एसयूवी और सीमेंट मिक्सर ट्रक से साथ बीच हुई टक्कर में कर्नाटक के छह तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम की है, जब सभी तीर्थ यात्री पंढरपुर और अक्कालकोट से दर्शन करके लौट रहे थे। मरने वालों में पांच महिलाएं शामिल एक अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में पांच महिलाएं और एक बच्चा है। उन्होंने बताया कि घटना शाम करीब साढ़े पांच बजे अक्कालकोट तहसील के पास की है। तीर्थयात्रियों को लेकर यह एसयूवी कर्नाटक में कलबुर्गी जिले के अलांद लौट रही थी। सभी तीर्थयात्री सोलापुर जिले के तीर्थ स्थल पढ़रपुर और अक्कालकोट में दर्शन करके घर लौट रहे थे। सीमेंट मिक्सर ट्रक से एसयूवी की हुई टक्कर अधिकारी ने बताया कि रास्ते में सोलापुर की ओर जा रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से एसयूवी की टक्कर हो गई। सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को तत्काल सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पांच महिलाओं और एक बच्चे को अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 11 अन्य (तीन महिलाएं और आठ पुरुष) घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है।

Edited By: Achyut Kumar