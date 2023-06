Kolhapur Violence: कोल्हापुर में स्थिति हो रही सामान्य, हिंसा के लिए अब तक 36 लोग हुए गिरफ्तार

पुणे (महाराष्ट्र), एजेंसी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक आपत्तिजनक ऑडियो संदेश के साथ टीपू सुल्तान की तस्वीर के कथित इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को दी है।

#WATCH | Maharashtra: "The situation of Kolhapur city and district has become normal since yesterday afternoon. 4 SRPF company, 300 Police constables and 60 officers deployed...": Kolhapur SP Mahendra Pandit on the unrest that broke out yesterday in the city pic.twitter.com/bUlg3lysA3