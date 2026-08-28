रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को दिया जिंदगी का तोहफा, किडनी देकर बचाई जान
रक्षाबंधन से पहले एक बहन ने अपने भाई को किडनी दान कर नई जिंदगी दी है। बारामती के ऋषिकेश नलवडे ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
रितिका गोंडलेकर, मुंबई। परंपरा रही है कि रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा के वादे के साथ ही उपहार देता है। लेकिन इसबार रक्षाबंधन से पहले एक बहन ने अपने भाई को अनमोल उपहार दिया है। उसने भाई को अपनी एक किडनी दान में दे दी।
बारामती के रहने वाले 27 वर्षीय ऋषिकेश नलवडे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें रक्षाबंधन से पहले नई जिंदगी मिली है, जब उनकी बहन ने पिछले महीने अपनी एक किडनी दान की।
बहन ने बचाई इकलौते भाई की जान
छह भाई-बहनों में इकलौते भाई को 2018 से क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारी थी। नलवडे ने कहा, "जब मैं एक आटोमोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था, तो वहां बेहतर वेंटिलेशन सुविधा नहीं थी।
इससे फेफड़ों पर असर पड़ा और वेगनर ग्रेन्युलोमैटोसिस हो गया। धीरे-धीरे इसका असर किडनी पर भी पड़ने लगा। कई सालों तक प्लाज्मा, दवाइयों और नियमित मेडिकल देखभाल से मेरी हालत को संभाला गया।'
8-9 महीने से चल रहा था डायलिसिस
2025 तक कोई गंभीर लक्षण महसूस नहीं हुए, लेकिन बीमारी गई और आखिरकार यह एंड-स्टेज रीनल डिजीज में बदल गई, जिससे डायलिसिस की जरूरत पड़ी। जब मेरी दोनों किडनी फेल हो गईं और ट्रांसप्लांट जरूरी हो गया, तब तक मैं 8-9 महीने तक डायलिसिस पर रहा।'
उनका जब क्रिएटिनिन स्तर तेजी से बढ़ने लगा और बहुत अधिक नींद आने लगी और बेहोश होने लगे, तो परिवार को समझ आ गया कि अब ट्रांसप्लांट में और देरी नहीं की जा सकती। ऐसे में उनकी बड़ी बहन आगे आईं।
मेरा भाई मेरी जिंदगी का हिस्सा: कल्पना
उनकी बहन कल्पना कोकाटे ने कहा, 'मेरे लिए, वह सिर्फ छोटा भाई नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। किडनी दान करने का फैसला मैंने दिल से लिया था।
मैं बस उसे स्वस्थ और फिर से सामान्य जिंदगी जीते देखना चाहती थी। उसकी उम्र अभी बहुत कम है, वह अपनी जान नहीं गंवा सकता।'
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