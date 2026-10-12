मुंबई के अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर ने किया सुसाइड, वर्क लोड को लेकर की थी शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई स्थित बीएमसी के सायन अस्पताल में सर्जरी रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. शिवशरण पाटिल का शव शनिवार शाम हॉस्टल के बाथरूम में मिला। डॉ. शिवशरण पाटिल इससे पहले काम के अत्यधिक बोझ को लेकर शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने अभी तक सायन अस्पताल को सुसाइड मिलने की सूचना नहीं दी है। इस बीच, अस्पताल प्रबंधन ने मृतक डॉक्टर के परिवार से संपर्क कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। बाथरूम में मिला शव अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, डॉक्टर ने हाल ही में वर्क लोड को लेकर शिकायत की थी। जिसके बाद प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर शिवशरण पाटिल शनिवार शाम करीब 7.30 बजे अपने छात्रावास के बाथरूम में आत्महत्या करके मृत पाए गए। डॉ. पाटिल के पास एक इंजेक्शन लगाने वाला चिकित्सीय उपकरण मिला है।