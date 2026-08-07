डॉक्टर पर हमले के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को मिली जमानत, महाराष्ट्र आने पर लगा बैन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक महिला डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों पर हमला करने के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य दूसरे आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।

कोर्ट ने जमानत इस शर्त पर दी है कि आरोपी रमेश म्हात्रे गोवा के एक रिजॉर्ट में रहना होगा, जिसका पता कोर्ट को बताया गया है, उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन में हफ्ते के तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हॉजिरी दर्ज करानी होगी।

कोर्ट ने रखी ये शर्त बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत के साथ निर्देश दिया है कि किसी भी आरोपी को गवाहों को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करने या पीड़ित डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी है। अदालत ने म्हात्रे को महाराष्ट्र से दूर रहने का आदेश दिया है।

सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके अलावा आरोपियों को जांच और मुकदमे के दौरान कल्याण-डोंबिवली और ठाणे जिले की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए इस मामले का मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा।

कहां रहेंगे म्हात्रे ? अदालत ने रमेश म्हात्रे को मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक राज्य से बाहर उत्तरी गोवा के बागा-कलंगुट में टिटो लेन के पास स्थित एक 'नजरी रिसॉर्ट एंड लॉन्स' में रहने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला दरअसल, यह मामला 6 जुलाई का है, जब कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में आने वाले शास्त्री नगर अस्पताल में एक नवजात शिशु को भर्ती कराया गया था, जिसे तुरंत एनआईसीयू बेड की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं होने की वजह से डॉक्टरों ने में एक नवजात शिशु को भर्ती कराया गया था, जिसे तुरंत एनआईसीयू बेड की जरूरत थी।

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