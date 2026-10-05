'महाराष्ट्र सरकार तुरंत शुरू करे आंदोलनकारी छात्रों से सीधी बातचीत', MPSC विवाद पर शरद पवार का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के अभ्यर्थियों के साथ तत्काल बातचीत शुरू करने की अपील की, जिससे परीक्षा में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों को लेकर उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में पुणे और मुंबई में छात्रों के बीच व्याप्त बेचैनी का जिक्र किया और कहा कि गतिरोध समाप्त करने के लिए राज्य के नेतृत्व और छात्र संगठनों के बीच सार्थक संवाद आवश्यक है। अभ्यर्थी एमपीएससी के अध्यक्ष को हटाने और परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपीएससी ने तीन अक्टूबर को निर्धारित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है। (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)