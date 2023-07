राकांपा में टूट के लिए जिम्मेदार स्वयं शरद पवार हैं, न कि भाजपा: बावनकुले

बावनकुले ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आपकी हालत क्या है। आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता आपकी अवहेलना कर रहे हैं। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। आपकी स्थिति तो इतनी खराब है कि आपका परिवार भी आपसे दूर जा रहा है। इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या देख सकता है कोई।

राकांपा में टूट के लिए जिम्मेदार स्वयं शरद पवार

राज्य ब्यूरो, मुंबई: महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि शरद पवार को भाजपा की आलोचना करने के स्थान पर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। अपनी पार्टी और परिवार को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। राकांपा में टूट के जिम्मेदार स्वयं शरद पवार हैं, न कि भाजपा।राकांपा में टूट के बाद से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भाजपा की लगातार आलोचना कर रहे हैं। गुरुवार को इसका उत्तर देते हुए बावनकुले ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आपकी हालत क्या है। आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता आपकी अवहेलना कर रहे हैं। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। आपकी स्थिति तो इतनी खराब है कि आपका परिवार भी आपसे दूर जा रहा है। इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या देख सकता है कोई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। लेकिन, 40-50 वर्ष से राजनीति में रहते हुए भी पवार अपनी कोई जगह नहीं बना पाए। वहीं, विपक्ष से सत्ता में आने के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए एक विशेष कोर्ट ने उन पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि अजीत पवार के करीबियों ने एक सहकारी चीनी मिल की संपत्ति औने-पौने दामों पर हासिल की।

Edited By: Amit Singh