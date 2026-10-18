शायना एनसी की बेटी शनाया मुनोट की हुई सगाई, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे हुए शामिल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी की बेटी शनाया मुनोट और भाविक मर्चेंट की सगाई की सगाई में राजनेताओं और बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। यह सगाई नेपियन सी रोड स्थित उनके आवास, 'शांति बंगलो' में एक निजी समारोह में संपन्न हुई।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकसभा सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और अन्य लोग कल रात शिवसेना नेता शाइना एनसी की बेटी के सगाई समारोह में शामिल हुए। उन्होंने शनाया मुनोत और भाविक मर्चेंट को बधाई दी और जोड़े को शुभकामनाएं दीं।