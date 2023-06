ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामला, ठाणे कोर्ट ने शाहनवाज खान को 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा

मुंबई, एएनआई। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को ठाणे कोर्ट ने 15 तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। बद्दो महाराष्ट्र के मुंब्रा का रहने वाले है।

बद्दो को मुंब्रा पुलिस स्टेशन से ठाणे कोर्ट ले जाया गया था। उसे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, धर्मांतरण मामले में ही गाजियाबाद के एक मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने बच्चों के धर्मांतरण की बात कबूल की थी।

