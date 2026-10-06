सतारा में क्रिकेट बैट से बेटी की हत्या के आरोप में स्कूल टीचर गिरफ्तार, टीवी देखने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से था परेशान

डिजिटल डेस्क, कोल्हापुर। सतारा शहर के गोडोली इलाके के एक 47 वर्षीय स्कूल टीचर को अपनी 17 साल की बेटी की क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना देर रात टीवी और मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई।

लड़की सतारा के एक जूनियर कॉलेज में 11वीं कक्षा की छात्रा थी। सोमवार को सतारा की एक अदालत ने उसके पिता पुरुषोत्तम कदम को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पिता और बेटी के बीच हुई थी बहस पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार तड़के हुई। आरोपी की पत्नी शीला कदम की शिकायत के अनुसार, आधी रात के बाद पिता और बेटी के बीच बहस हुई थी। सतारा के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर विपुल पाटिल ने शीला के हवाले से बताया, "बहस के दौरान लड़की ने कथित तौर पर अपनी छोटी बहन पर क्रिकेट बैट से हमला किया और अपने पिता पर भी हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि पिता ने उसे काबू में किया और कथित तौर पर बैट से उसके सिर पर वार किया।"

खोपड़ी के पिछले हिस्से में आई गहरी चोट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की के सिर के पिछले हिस्से में खोपड़ी पर गहरी चोट लगी थी। यह मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों ने घर में हो रहे हंगामे की सूचना पुलिस को दी। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो माता-पिता ने शुरू में दावा किया कि दीवार से सिर टकराने के कारण उनकी बेटी को जानलेवा चोटें आई थीं। हालांकि, जांचकर्ताओं को उनके बयानों में विसंगतियां मिलीं।

बेटी पर हमले करने के बाद क्रिकेट बैट छिपाया पूछताछ के दौरान आरोपी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी के खून से सने कपड़े बदल दिए थे, उन्हीं कपड़ों से उसका शरीर साफ किया था, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोया था और अपराध वाली जगह को साफ करने की कोशिश की थी। बाद में पुलिस ने खून से सना क्रिकेट बैट बरामद किया, जिसे आरोपी ने कथित तौर पर छिपा दिया था।