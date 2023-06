'वे हमें गोली मार सकते या जेल में डाल सकते', ठाकरे परिवार की सुरक्षा कम किए जाने पर भड़के संजय राउत

मुंबई, एएनआई। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की सुरक्षा को कम करना राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि चाहे ईडी की छापेमारी हो या उद्धव ठाकरे की सुरक्षा को कम करना, ये सब राजनीति से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि उन्हें (भाजपा) को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा।

संजय राउत ने कहा

The security of Uddhav Thackeray and his family has not been decreased. The state home department has given clarification on it. Sanjay Raut and Aaditya Thackeray should not lie about it: Kolhapur Guardian Minister Deepak Kesarkar https://t.co/5FM92yYUmM