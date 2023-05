'कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है', कांग्रेस की जीत पर संजय राउत ने भाजपा पर कसा तंज

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है।

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत ने कहा, "कर्नाटक तो झांकी है और अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया है कि देश की जनता तानाशाही को पराजित कर सकती है। जो 1978 में हुआ था, वहीं अब कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है।"

#WATCH | Karnataka has shown that people can defeat dictatorship. Congress won which means Bajrang Bali is with Congress and not BJP. Our Home Minister (Amit Shah) was saying that if BJP loses, there will be riots. Karnataka is calm and happy. Where are the riots?: Uddhav… pic.twitter.com/TpJRzySUMW