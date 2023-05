Aryan Khan Drugs Case: सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले पूर्व NCB चीफ समीर वानखेड़े बोले, 'सत्यमेव जयते'

मुंबई, एजेंसी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए CBI कार्यालय पहुंचे। समीर से यहां सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू होगी। सीबीआई कार्यलाय पहुचंने से पहले उन्होंने मीडिया के सामने सत्यमेव जयते (सत्य की जीत होती है) कहा है।

सीबीआई ने समीर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसकी रकम लगभग 25 करोड़ रुपये थे। इसके अलावा एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि समीर ने इस केस की जानकारी अपने सीनियर्स को नहीं दी थी। इससे पहले, सीबीआई को पूछताछ के लिए 18 मई को बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे थे।

