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फिर विवादों मेंं घिरा समय रैना का शो, बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:39 PM (IST)

कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' बिहारियों और कश्मीरी पंडितों पर की गई कथित टिप्पणियों के कारण विवादों में घिर गया है।

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवादों में

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवादों में

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समय कम है?

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डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉमेडियन समय रैना ने शुक्रवार को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का एक और एपिसोड रिलीज किया, जिसके कुछ हिस्से बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

यह एपिसोड बिहार के लोगों और कश्मीरी पंडितों के बारे में की गई कथित टिप्पणियों की वजह से चर्चा में आ गया है; ये टिप्पणियां रैना और स्टैंड-अप कॉमेडियन शैरन वर्मा के बीच बातचीत के दौरान की गई थीं।

बातचीत तब शुरू हुई जब समय ने अपने खास अंदाज में दर्शकों से शैरन का परिचय कराया और उनके बिहार से होने पर मजाक किया। उन्होंने कहा, 'वह बिहार से हैं।

वह इतनी बिहारी हैं कि उन्हें लगता है 'इबोला' का मतलब है कि किसी ने कुछ कहा है।' शैरन ने समय की कश्मीरी जड़ों पर मजाक करते हुए जवाब दिया, 'समय इतने कश्मीरी हैं कि उन्हें 'स्टोन' होना (नशे में धुत होना) पसंद है।'

समय ने मजाक जारी रखते हुए कहा, 'शैरन वर्मा एक बिहारी हैं जो नौकरी की तलाश में मुंबई आईं। बस बिहारी वाली बातें।' फिर शैरन ने कहा, 'कम से कम, मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा।'

मजाक का विषय नहीं बनाया जा सकता

बीजेपी विधायक राम कदम ने इन कथित टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए की गई थीं। समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर विवादित बयान देती हैं।

उनका एकमात्र मकसद मशहूर होना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और कश्मीरी पंडितों को मजाक का विषय नहीं बनाया जा सकता।

उन्होंने आगे कहा, 'कोई जान-बूझकर आपत्तिजनक काम करके बाद में बस माफी नहीं मांग सकता। इस बीच, उन्हें पूरे देश में वह पब्लिसिटी फ्री में मिल जाती है जो वे चाहते थे।'

रैना की बात को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं: कश्मीरी पंडित

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए एक कश्मीरी पंडित ने इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'देखिए, समय रैना ने जो भी बातचीत की, उसे बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है।

यह एक कॉमेडी शो था और इसे कॉमेडी शो ही कहा जा सकता है। अगर मैं कश्मीरी पंडित हूं, तो मुझे दुनिया में कहीं भी घूमने का अधिकार है; यह हमारा मौलिक अधिकार है।'

'इसी तरह, अगर बिहार का कोई व्यक्ति बॉम्बे जाता है, तो यह उसका मौलिक अधिकार है। वे देश में कहीं भी जा सकते हैं और नौकरी या किसी अन्य कारण से कहीं भी रह सकते हैं।

अब, जहां तक उनकी आपस में हुई बातचीत की बात है, तो जब आप किसी कॉमेडी शो में जाते हैं, तो मजाक-मस्ती होती रहती है। इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए और न ही इस बात को इतना महत्व देना चाहिए कि किसने किससे क्या कहा उन्होंने आगे कहा।

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