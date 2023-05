सचिन तेंदुलकर ने साइबर सेल में दर्ज कराया आपराधिक मामला, कहा- तस्वीर के उपयोग से लोगों को किया जा रहा गुमराह

मुंबई, (फैजान खान), मिड-डे। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। साइबर सेल में दर्ज शिकायत के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया गया है कि उनकी तस्वीर का उपयोग कर इंटरनेट पर कई प्रकार के फर्जी विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिकायत में उन्होंने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मालूम हो कि तेंदुलकर के निजी सहायक ने अतिरिक्त अपराध आयुक्त शशि कुमार मीणा के समक्ष मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार, तेंदुलकर के निजी सहायक को पांच मई को फेसबुक पर एक ऑयल कंपनी का विज्ञापन मिला, जिसमें तेंदुलकर की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था और लिखा था कि इस उत्पाद की सिफारिश तेंदुलकर ने की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इसी तरह के विज्ञापन इंस्टाग्राम पर भी पाए गए।

Access to trustworthy products is essential. Use the platform's reporting and blocking tools to keep our communities safe. Let's be proactive in creating a safer online environment. pic.twitter.com/JZR1FZTJtj