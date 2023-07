महाराष्ट्र के मंत्री को धमकी देने और जबरन वसूली के प्रयास के आरोप में RTI कार्यकर्ता गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) 388 (मौत या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली) 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ( जागरण -फोटो )

मुंबई, पीटीआई। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर को धमकी देने और उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास करने के आरोप में एक आरटीआई कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार यह जानकारी दी। केसरकर के एक समर्थक ने दर्ज कराई शिकायत अधिकारी ने बताया कि केसरकर के एक समर्थक ने 16 जून (शनिवार) को दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी केसरकर को पिछले दो-तीन साल से जानता था और उससे पैसे की मांग करता था। आरोपी के खिलाफ लगी कौन-कौन-सी धाराएं ? शिकायत के आधार पर, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली), 388 (मौत या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।

