Maharashtra: अजित पवार से मिले रामदास अठावले, बोले- कमजोर हो गया महाविकास आघाड़ी

Maharashtra: अजित पवार से मिले रामदास अठावले

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की है। अठावले गुरुवार को डिप्टी सीएम से उनके आवास पर मिले। अठावले ने इस दौरान कहा कि एनडीए को पवार का समर्थन विपक्षी महाविकास आघाड़ी (एमवीए) को और कमजोर करेगा। विधानसभा में बढ़ी एनडीए की ताकत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के प्रमुख अठावले ने कहा कि अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकात थी। अजित पवार के साथ मुलाकात के बाद अठावले ने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। अठावले ने कहा कि अजित पवार के समर्थन के बाद विधानसभा में एनडीए की ताकत 200 से ज्यादा हो गई है। अजित पवार के समर्थन से एमवीए और कमजोर हो रही है। एनसीपी के आठ विधायक बने मंत्री बता दें कि अजित पवार ने बीते रविवार को चाचा शरद पवार के साथ बगावत कर दी थी। अजित पवार एनसीपी में बागी नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रविवार को ही उन्हें शिवसेना-भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अजित पवार के अलावा आठ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री बनन वाले विधायकों में छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ भी शामिल हैं। अजित पवार को 32 विधायकों का समर्थन! अजित पवार और शरद पवार ने अपने-अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। अजीत गुट की बैठक में पार्टी के 53 में से 32 विधायक शामिल हुए, जबकि शरद पवार गुट की बैठक में कुल 16 विधायक उपस्थित रहे। चार विधायक दोनों बैठकों में नहीं पहुंचे। एक विधायक नवाब मलिक जेल में हैं।

Edited By: Manish Negi