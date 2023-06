Weather Update: महाराष्ट्र में तीन दिनों तक भारी बारिश का दौर रह सकता है जारी; कैसा रहेगा मुंबई का हाल?

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को सक्रिय मानसून की वजह से कोंकण के कुछ हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो-तीन दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

मौसम विभाग ने बताया कि कोंकण के अधिकांश हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहा। अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। बीते दिनों उत्तरी कोंकण के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई।

इससे पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के छह जिलों के लिए आज और तीन जिलों के लिए शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने गुरुवार को ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, पुणे और नासिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां के विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को पुणे, रायगढ़ और पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुरुवार को एक कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। वहीं, बुधवार को पेड़ गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हुई थी।

Maharashtra | Orange alert issued for six districts today and three districts tomorrow



Yellow alert issued for seven districts today, five districts - including Mumbai and Thane - tomorrow, three districts on 1st July, four on 2nd July and four on 3rd July. pic.twitter.com/EdqwcVy4n5— ANI (@ANI) June 29, 2023