आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत तेज, राहुल के लेटर पर उइके का पलटवार

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की मांगों और पुणे में उनकी भूख हड़ताल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आदिवासी छात्रों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग किए जाने के बाद प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने उन पर पलटवार किया है।

उइके ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी देर से पहुंचे और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी कि आदिवासी छात्रों ने भूख हड़ताल वापस ले ली है। उइके ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह जब भी आते हैं, देर से आते हैं।

राहुल ने आदिवासी छात्रों की समस्याओं पर CM को पत्र लिखा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछने से पहले राहुल गांधी को अपने ही दल के नेताओं से मामले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। दावा किया कि जिस दिन राहुल गांधी महाराष्ट्र आए और पुणे में कार्यक्रम किया, उससे ठीक पहले नागपुर और चंद्रपुर के आदिवासी छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली थी।

आदिवासी छात्रों की मांगों में छात्रावासों में 30 वर्ष की आयु सीमा और महिला छात्राओं की कथित गर्भावस्था जांच कराए जाने का मुद्दा भी शामिल है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इसे महिलाओं की गरिमा और मानवता पर हमला बताया था।

अशोक उइके ने गर्भावस्था जांच के आरोप को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि किसी छात्रा के एक महीने की छुट्टी पर रहने के बाद स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र मांगा जाता है। उन्होंने दावा किया कि गर्भावस्था की जांच कराने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।

राहुल गांधी ने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आदिवासी छात्रों की समस्याओं में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने पुणे में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बताई गई समस्याओं का उल्लेख किया।

छात्रावासों में आयु सीमा और सुविधाओं पर हड़ताल राहुल गांधी के अनुसार, राज्य संचालित छात्रावासों में रहने वाले आदिवासी छात्रों को उम्र सीमा, अपमानजनक नियमों, असुरक्षित सुविधाओं और कथित अमानवीय प्रविधानों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अगस्त से आंदोलन शुरू किया था।

बाद में 18 अगस्त को पुणे के मांजरी स्थित आदिवासी छात्रावास में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई। छात्र पांच अगस्त और 14 अगस्त को जारी सरकारी निर्णयों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 11 नवंबर, 2011 के शासनादेश के तहत छात्रावास भत्ते और आर्थिक प्रविधानों को मौजूदा महंगाई के अनुरूप संशोधित करने की मांग भी उठाई गई।

अशोक उइके ने आदिवासी आवासीय विद्यालयों की बदहाली को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस नेताओं को भी घेरा। कहा कि जहां सांप काटने की घटना हुई या जिन छात्रावासों से अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनमें कुछ संस्थान कांग्रेस के पूर्व सांसद मारोतराव कोवासे और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. वसंत पुरके जैसे कांग्रेसी नेताओं से जुड़े रहे हैं।