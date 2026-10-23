पुणे में सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक जाम, कई KM तक लगी वाहनों की लंबी कतार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे में सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर पर आज शुक्रवार सुबह भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लोग जब सुबह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले, तब वे ट्रैफिक में ही फंस गए।

सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार नजर आई, जिससे पुल पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक जाम का वीडियो भी सामने आया है।

Peak Hour के दौरान भारी ट्रैफिक जाम

सुबह ऑफिस या दुकान पर जाते वक्त लोगों को काम पर समय से पहुंचने की चिंता होती है, लेकिन ऐसे में अगर रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम मिल जाए, तब समय पर पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है।