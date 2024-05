Porsche Car Accident: 'नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर...' कार एक्सीडेंट केस में पुलिस कमिश्नर पर क्यों भड़के संजय राउत?

संजय राउत ने आगे सवाल पूछा कि आरोपी की मदद कौन कर रहा है? यह पुलिस आयुक्त कौन है? इसे हटा दिया जाना चाहिए वरना पुणे के लोग सड़कों पर आ जाएंगे।"

#WATCH | On the Pune car accident, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says "Police Commissioner should be suspended. He tried to protect the accused. A young couple was killed and the accused was granted bail within 2 hours. In the video, it can be seen that he was drunk, but his…

संजय राउत के बयान के बाद पुलिस आयुक्त ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमितेश कुमार ने कहा, हमने सबसे सख्त दृष्टिकोण अपनाया है और हम इस मामले में जो जरूरी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि जिन दो युवा जिंदगियों की जान चली गई उन्हें न्याय मिले और आरोपियों को उचित रूप से दंडित किया गया।"

अमितेश कुमार ने कहा, मैं इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं।"

#WATCH | On the Pune car accident case, Pune CP Amitesh Kumar says, "...We have adopted the most stringent possible approach and we shall do whatever is at our command to ensure that the two young lives which were lost get justice and the accused gets duly punished..."