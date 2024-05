Pune Porsche Car Accident: पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में दो पब के खिलाफ हुई कार्रवाई, कोरेगांव में अवैध बार पर चला बुलडोजर

एएनआई, महाराष्ट्र। Pune Porsche Accident: पुणे में तेज रफ्तार पोर्श कार से दो आईटी पेशेवरों की मौत के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। मामले को लेकर पीएमसी के डिप्टी इंजीनियर योगेन्द्र सोनावणे ने कहा कि हमने अब तक दो पबों के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह पुणे में विभिन्न स्थानों पर चल रहा है। आज हम पांच अवैध बार और पब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

#WATCH | Maharashtra: PMC Deputy Engineer, Yogendra Sonawane says, "We have taken action against two pubs till now and further action is underway. It is going on in various locations in Pune. Today, we will take action against five of the illegal bars & pubs." https://t.co/QjJeMB5oN4 pic.twitter.com/5F96lT0D8J