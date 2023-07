Pune: महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को मिली जान से मारने की धमकी, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया अरेस्ट

Pune News पुणे अपराध शाखा ने महाराष्ट्र के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को कथित तौर पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। आरोपी का कहना है कि उसने शराब के नशे में धमकी दी थी।

कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को कुछ दिन पहले किसी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुणे क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है। मिला जान से मारने का ऑर्डर अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने कैबिनेट मंत्री के दफ्तर में फोन कर के कहा कि उसको छगन भुजबल को जान से मारने का ऑर्डर मिला है। पुलिस ने उस नंबर को टैप किया, जिससे कॉल की गई थी और फिर आरोपी प्रशांत पाटिल तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, मामले में जांच जारी है। नशे की हालत में दी धमकी आरोपी प्रशांत पाटिल को महाड, पुणे से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कोल्हापुर का रहने वाला है और उसने नासिक से पुणे जाते वक्त दफ्तर में फोन कर के धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का कहना है कि जिस दौरान उसने कॉल किया, वह नशे में था। हालांकि, पुलिस ने दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री हैं छगन भुजबल छगन भुजबल, 2 जुलाई को महाराष्ट्र कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। दरअसल, एनसीपी नेता शरद पवार के साथ एनसीपी पार्टी के कई विधायक महाराष्ट्र की राजनीति में शामिल हो गए थे। शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया और इनके साथ ही, कई विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली।

