पुणे में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपित गिरफ्तार; POCSO के तहत केस दर्ज

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर तालुका स्थित पिंपलवंडी गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

मंगलवार दोपहर को गांव की ही साढ़े नौ साल की एक मासूम बच्ची अपने घर में बैठकर टेलीविजन देख रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला पूर्व परिचित 25 वर्षीय आरोपी साहिल खैरे वहां पहुंचा और मासूम को अमरूद का लालच देकर घर से दूर एक गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

जब देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बच्ची का कोई सुराग न मिलने पर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए आरोपी खुद ग्रामीणों और पुलिस के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करने का नाटक कर रहा था।

पुलिस ने संदेह के आधार पर जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें बच्ची उस संदिग्ध युवक के साथ नजर आई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को गन्ने के खेत में उस जगह ले गया जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस अमानवीय घटना के बाद से पिंपलवंडी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संतप्त ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषी को फांसी की सजा देने और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने ली घटना की जानकारी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल से फोन पर बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया और अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विशेष अनुरोध करेंगी कि इस जघन्य अपराध का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि अपराधी को जल्द से जल्द कठोर सजा मिल सके।

पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आलेफाटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द मजबूत चार्जशीट पेश कर मामले में त्वरित न्याय दिलाया जाए।