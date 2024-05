Pune Car Accident में नाबालिग आरोपित की जमानत रद, सुधार गृह भेजा गया किशोर; एक्सीडेंट पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार

इस पर अदालत ने पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड का रुख करने के लिए कहा था। इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर उनकी आलोचना करते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हर मुद्दे में चुनावी राजनीति लाने का प्रयास गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। गौरतलब है कि रविवार तड़के 17 वर्षीय किशोर अपनी पोर्श कार से पुणे के कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो थी।

पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी। आरोपित एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा है। हादसे के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद यह मामला तूल पकड़ लिया था। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपित को उसके दादा के आश्वासन के बाद जमानत दी थी। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित के दादा ने आश्वासन दिया था कि वह बच्चे को किसी भी बुरी संगत से दूर रखेंगे तथा उसकी पढ़ाई पर या कोई ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराने पर ध्यान देंगे जो उसके करियर के लिए उपयोगी हो।

#WATCH | Maharashtra: On the Pune accident case, Amitesh Kumar, Pune Police Commissioner says "We had filed in a review application before the Juvenile Justice Board to allow the juvenile to be tried as an teen and also to send him in the remand home. The operative order was… pic.twitter.com/BU9YeQuYDl— ANI (@ANI) May 22, 2024