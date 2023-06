Maharashtra: 20 वर्षों से नाम बदलकर मिठाई की दुकान पर काम कर रहा था हत्या का आरोपी, पुलिस ने जाल बिछाकर दबोचा

मुंबई, एएनआई। महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को पिछले 20 साल से फरार चल रहे एक हत्या के आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी को छह जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 20 वर्षों से फरार था, जिसके बारे में सांताक्रूज पुलिस जानकारी मिली।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ठाणे में एक मिठाई की दुकान पर अपना नाम-पता बदलकर काम कर रहा था। आरोपी के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी दो दशक से अपनी पहचान छिपा कर फरार था।

मुंबई पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर कहा

