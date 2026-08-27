Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

महाराष्ट्र: पिंपरी-चिंचवड़ में चैंबर में गिरने से 2 मजदूरों की मौत, पिछले साल भी इसी जगह 3 लोगों ने गंवाई थी जान

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:22 PM (IST)

पिंपरी-चिंचवड़ में एक चैंबर में गिरने से मनोज और अमोल शिंदे नामक दो मजदूरों की मौत हो गई। यह वही ...और पढ़ें

पिंपरी-चिंचवड़ में चैंबर में गिरने से 2 लोगों की मौत (स्क्रीनग्रैब- ANI)

पिंपरी-चिंचवड़ में चैंबर में गिरने से 2 लोगों की मौत (स्क्रीनग्रैब- ANI)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, मुबंई। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड में निगडी प्राधिकरण स्थित लोकमान्य अस्पताल के पास एक डक्ट (चैंबर) में फंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनोज बाबूराव शिंदे (26) और अमोल अशोक शिंदे (19) के तौर पर हुई है। दोनों हिंगोली जिले के औंधा तालुका के सिद्धेश्वर गांव के रहने वाले थे।

निगडी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर महेश बनसोडे के अनुसार, पुलिस को 26 अगस्त की रात करीब 11:45 बजे सूचना मिली कि निगडी के प्राधिकरण इलाके में लोकमान्य अस्पताल के पास निर्मल विला बंगले के सामने दो लोग एक चैंबर में गिर गए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की मदद से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

चैंबर में क्या करने गए थे दोनों?

अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे दोनों व्यक्ति चैंबर में क्यों गए थे और उन्हें यह काम करने के लिए किसने कहा था।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे दोनों व्यक्ति डक्ट में क्यों गए थे और उन्हें यह काम करने के लिए किसने कहा था।

पिछले साल भी इसी चैंबर में गिरने से 3 लोगों की हुई थी मौत

हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले साल 15 अगस्त को भी इसी चैंबर में सफोकेशन (दम घुटने) के कारण तीन लोगों की मौत हुई थी, जिससे इस स्थान पर जान गंवाने वालों की कुल संख्या अब पांच हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। (समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)

 