महाराष्ट्र: पिंपरी-चिंचवड़ में चैंबर में गिरने से 2 मजदूरों की मौत, पिछले साल भी इसी जगह 3 लोगों ने गंवाई थी जान

डिजिटल डेस्क, मुबंई। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड में निगडी प्राधिकरण स्थित लोकमान्य अस्पताल के पास एक डक्ट (चैंबर) में फंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनोज बाबूराव शिंदे (26) और अमोल अशोक शिंदे (19) के तौर पर हुई है। दोनों हिंगोली जिले के औंधा तालुका के सिद्धेश्वर गांव के रहने वाले थे।

निगडी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर महेश बनसोडे के अनुसार, पुलिस को 26 अगस्त की रात करीब 11:45 बजे सूचना मिली कि निगडी के प्राधिकरण इलाके में लोकमान्य अस्पताल के पास निर्मल विला बंगले के सामने दो लोग एक चैंबर में गिर गए हैं।