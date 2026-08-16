मुंबई में फर्जी पासपोर्ट के मामलों में आई कमी, 20 एजेंटों की हुई गिरफ्तारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सहार पुलिस ने बिहार, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश के 20 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे एक ऐसा रैकेट चला रहे थे जो मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारतीय, बांग्लादेशी और अफगान नागरिकों को नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट उपलब्ध कराता था। इस कार्रवाई के बाद दर्ज होने वाले मामलों में भारी कमी आई है।

पुलिस का कहना है कि एफआईआर में एजेंट का नाम शामिल करने से एक तरह का डर पैदा होता है, जो पहले नहीं था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मामलों में कमी की एक वजह यह भी हो सकती है कि एजेंट अब सतर्क हो गए हैं और यात्रियों को विदेश भेजने के लिए मुंबई के अलावा दूसरे हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने लगे हैं।

कब कितने मामले दर्ज किए गए 2026 के शुरुआती सात महीनों में सहार पुलिस ने 37 मामले दर्ज किए, जबकि जनवरी से जून 2025 के बीच 376 और जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच 220 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से 10 अगस्त 2026 के बीच दर्ज कुल 4,229 एफआईआर में से एक-तिहाई मामले पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के थे, जिनकी संख्या 1,459 थी। ऐसे एजेंट भी हैं जो 2 लाख रुपये की फीस लेकर पासपोर्ट का इंतजाम करते हैं।

अधिकारियों ने क्या बताया? एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "लोग एजेंट की फीस भरने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, जमीन बेच देते हैं या लोन भी ले लेते हैं। एक और स्कीम है जिसमें एजेंट मुफ्त या कम शुरुआती लागत वाले प्लेसमेंट पैकेज देते हैं। वे उम्मीदवारों से 10,000 से 50,000 रुपये तक का छोटा एडवांस पेमेंट करने को कहते हैं और बाकी पैसे विदेश में नौकरी शुरू होने पर उनकी सैलरी से लिए जाते हैं।"

पुलिस को मिली सफलता जून 2025 में समीर लखानी नाम के एक एजेंट को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने नकली भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बदली थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों और सहार पुलिस को पता चला कि उसके पास तीन पासपोर्ट थे: ब्रिटिश, भारतीय और पुर्तगाली। आरोप है कि 2008 में यूके वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद लखानी ने 2015 में एक एजेंट की मदद ली थी।

इस साल फरवरी में सहार पुलिस ने पासपोर्ट एजेंट रोशन दुधवाडकर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने तीन सालों में लगभग 80 लोगों (ज्यादातर देश के दूसरे हिस्सों से) को कनाडा, नीदरलैंड, तुर्की और पोलैंड भेजने में गैर-कानूनी मदद की थी। वह खास जगहों के लिए नकली पासपोर्ट और वीजा देने के लिए हर व्यक्ति से 50 लाख रुपये लेता था।