Video: फिल्म आदिपुरुष को लेकर पालघर में मचा बवाल, हिंदू संगठन के सदस्यों ने थिएटर पहुंचकर रोकी स्क्रीनिंग

महाराष्ट्र, एजेंसी। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। रविवार को कुछ हिंदू संगठन के कुछ सदस्यों ने पालघर के नालासोपारा के एक मल्टीप्लेक्स में हंगामा कर दिया। उन्होंने मल्टीप्लेक्स के स्टाफ के साथ बहस भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

समाचार एजेंसी पर जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मल्टीप्लेक्स में घुस गए हैं और उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। इसके बाद वे जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद इनको रोका गया, तो इन्होंने वहां के स्टाफ से ही बहस करना शुरू कर दिया। वह धमकी देते हुए कह रहे है कि फिल्म बंद कर दें।

#WATCH | Maharashtra | Members of a few Hindu organisations created a ruckus at a multiplex in Nalasopara, Palghar on Sunday, 18th June while the film #Adipurush was being screened there. The protesters stopped the screening of the film, raised slogans and entered into a verbal… pic.twitter.com/b7BBDKPigm