पालघर: नालासोपारा में शराब ले जा रही कार ने दो महिलाओं को कुचला, एक की मौत; ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार
पालघर के नालासोपारा में शराब से ले जा रही कार को रिवर्स करते समय 16 वर्षीय नाबालिग चालक ने दो महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल है।
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नालासोपारा में शराब ले जा रही कार को रिवर्स करते समय 16 वर्षीय नाबालिग चालक ने पैदल जा रही दो महिलाओं को रौंद दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
घटना के बाद तुलिंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत वाहन मालिक राजेश शाह और पंजीकृत चालक महेश नायक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है।
इस हादसे में 34 वर्षीय घरेलू सहायिका श्रेया मिसल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी साथी प्रगति मोरे गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों महिलाएं नालासोपारा पूर्व के नागिंदास पाड़ा की निवासी थीं और घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं।
काम से घर लौट रहीं थी दोनों महिलाएं
बुधवार को दोनों महिलाएं काम के लिए वसई गई थीं और शाम को घर लौट रही थीं। शाम करीब 4:30 बजे नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद, वे घर की ओर पैदल जा रही थीं, तभी दत्त नगर के पास एक ग्रे रंग की मारुति ईको ने रिवर्स करते हुए उन्हें टक्कर मार दी।
स्थानीय लोगों दोनों महिलाओं को नागिंदास पाड़ा स्थित राकिया अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान श्रेया मिसल की मौत हो गई, जबिक मोरे को भी गंभीर चोटें आईं हैं, गुरुवार को उसके हाथ की सर्जरी हुई।
सफाईकर्मी का काम करता था आरोपी
तुलिंज पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक विजय जाधव के अनुसार, 16 वर्षीय आरोपी वाहन में सफाईकर्मी का काम करता था और जब चालक एक दुकान के बाहर खड़ा था, तब वह वाहन को रिवर्स कर रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई।
शराब के नशे में नहीं था कार चला रहा लड़का
पुलिस ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय नाबालिग शराब के नशे में नहीं था। जाधव ने बताया कि वाहन में मिली शराब शराब की दुकान से कानूनी तौर पर खरीदी गई थी। हालांकि, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शराब कहां ले जाई जा रही थी और किस उद्देश्य से।
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