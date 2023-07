शिंदे-फडणवीस सरकार का एक साल, सीएम और डिप्टी सीएम ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन; अजित पवार भी हुए शामिल

महाराष्ट्र में एनसीपी में जारी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को एक पुस्तिका जारी की है। इसमें पिछले एक वर्ष में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को रखा गया है। रविवार को महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह पहली साप्ताहिक राज्य कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में सरकार के विकास कार्यों से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

शिंदे-फडणवीस सरकार का एक साल, सीएम और डिप्टी सीएम ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में एनसीपी में जारी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को एक पुस्तिका जारी की है। इसमें पिछले एक वर्ष में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को रखा गया है। सीएम शिंदे व डिप्टी सीएम ने पुस्तिका का किया अनावरण मुख्यमंत्री शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पिछले एक साल में किए गए कार्यों से जुड़ी पुस्तिका का अनावरण किया। दरअसल, रविवार को महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह पहली साप्ताहिक राज्य कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में सरकार के विकास कार्यों से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए अजित पवार बता दें कि बीते रविवार को महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखने को मिली, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नौ विधायक सरकार में शामिल हो गए। शिंदे-भाजपा सरकार ने 30 जून को एक साल का कार्यालय पूरा किया है। पिछले साल शिवसेना में पड़ी थी दरार पिछले साल जून में शिवसेना में दरार पड़ गई थी। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। शिंदे-भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने के बाद अब अजित पवार ने भी बगावत कर दी। अजित के नेतृत्व में एनसीपी के कई विधायकों ने रविवार को राज्य सचिवालय में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मंत्रियों के विभागों का अभी नहीं हुआ बंटवारा फिलहाल नौ मंत्रियों को विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। मंत्रिपरिषद में अब तक कोई राज्य मंत्री नहीं है। एनसीपी की अदिति तटकरे शिंदे कैबिनेट में पहली महिला मंत्री हैं। अजित पवार और अन्य मंत्रियों ने सचिवालय में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.बीआर अंबेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की थी।

Edited By: Mohd Faisal