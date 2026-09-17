भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का महाराष्ट्र दौरा, लालबाग के राजा और सिद्धिविनायक के किए दर्शन

राज्य ब्यूरो, मुंबई। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद महाराष्ट्र की अपनी पहली यात्रा नितिन नबीन ने गणेशोत्सव पर लालबाग का राजा एवं श्री सिद्धिविनायक के दर्शन से शुरु की और इसे उन्होंने सौभाग्य का क्षण करार दिया।

इस अवसर पर महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि बताते हुए नबीन ने कहा कि राज्य देश के विकास में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के साथ पूरा देश आगे बढ़ रहा है।

नबीन ने बांद्रा पश्चिम में संस्कृति मंत्री आशीष शेलार द्वारा स्थापित गणपति पंडाल में पूजा करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव जैसे पर्व के दौरान महाराष्ट्र आना उनके लिए विशेष अनुभव है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का दौर चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस कथन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा समय को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का समय बताया था। नबीन ने कहा कि पिछले वर्षों में यह सांस्कृतिक चेतना देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों तक पहुंची है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। भगवान राम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास की गति के अनुरूप भारतीय संस्कृति की गति भी आगे बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। नबीन ने महाराष्ट्र के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास में राज्य की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आज भी देश की प्रगति में अग्रणी योगदान दे रहा है।

इससे पहले मुंबई हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नबीन का स्वागत किया। फडणवीस ने कहा कि नबीन भाजपा संगठन में नई पीढ़ी और नई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके महाराष्ट्र दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं और गणेश भक्तों में उत्साह बढ़ा है।