मुंबई से अमेरिका को निकले गुजरात के नौ लोग सेंट लूसिया में फंसे, कई मौत के बाद भी अवैध घुसपैठ का सिलसिला जारी

मुंबई से अमेरिका को निकले गुजरात के नौ लोग सेंट लूसिया में फंसे।

अहमदाबाद, शत्रुघ् शर्मा: अमेरिका जाकर बसने के मोह में कई लोगों के जान गंवाने की घटना के बावजूद अवैध तरीके से अमेरिका जाने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। ताजा मामला उत्तर गुजरात से सामने आया है, जहां कबूतरबाजों के चक्कर में फंसकर नौ लोगों ने लाखों रुपये गंवाने के साथ सेंट लूसिया के टापू पर फंस गये हैं। साबरकांठा के प्रांतिज तहसील के वाघपुर गांव की महिला चेतना रबारी ने पुलिस की शिकायत में बताया कि मेहसाणा के दिव्येश उर्फ मनोज पटेल व अहमदाबाद के महेंद्र उर्फ एमडी बलदेव ने उसके पति भरत रबारी को वर्क परमिट पर अमेरिका भेजने की बात कह कर 20 लाख रुपये ऐंठ लिए। अमेरिका भेजने का सौदा 70 लाख रुपये में तय हुआ, बाकी की रकम वहां कमाकर देनी थी। उत्तर गुजरात से भरत समेत नौ लोगों को इन ठगों ने इसी तरह लाखों रुपये लेकर मुंबई से नीदरलैंड के एम्सटर्डम भेज दिया, वहां से पोर्ट आफ स्पेन तथा डोमिनिका ले जाया गया। करीब सात माह से इन लोगों को एजेंट एक से दूसरे देश घुमा रहे हैं, हाल ही में उन्हें सेंट लूसिया के टापू पर पकड़ लिया गया।चेतना की शिकायत पर पुलिस ने कबूतरबाज दिव्येश पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, उसने बताया कि इन सभी को समुद्री मार्ग से अमेरिका भेजना था लेकिन सेंट लूसिया टापू पर उन्हे पकड़ लिया गया है। भरत रबारी के अलावा अमेरिका के लिए भेजे गये लोगों में नारदीपुर के अंकित पटेल, आंबलियासण की चंपा वसावा, किरण पटेल, सरढव की अवनी पटेल, मेहसाणा हुंडवा के सुधीर पटेल, वडनगर के निखिल पटेल, खेडा उत्तरसंडा के प्रतीक पटेल शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2022 में गांधीनगर के ¨डगुचा के जगदीश पटेल, पत्नी व दो बच्चे तथा अप्रेल 2023 में मेहसाणा के प्रवीण चौधरी, पत्नी व उनके दो बच्चे अमेरिका में घुसपैठ के प्रयास में हादसे का शिकार होकर मारे जा चुके हैं।

Edited By: Paras Pandey