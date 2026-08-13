मराठी नहीं आती तो लाइसेंस सस्पेंड, महाराष्ट्र में टैक्सी-ऑटो चालकों के लिए नया नियम

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्यकारी ज्ञान अनिवार्य बनाने के लिए महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत मराठी भाषा का आवश्यक ज्ञान न रखने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

नियमों का पालन नहीं करने पर चालक का परमिट निलंबित करने से लेकर रद करने तक का प्रविधान किया गया है। ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना जरूरी राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को स्पष्ट किया कि गैर-मराठी भाषी टैक्सी और ऑटो चालकों को मराठी सीखने के लिए दी गई 15 अगस्त की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।