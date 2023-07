Maharashtra: एनसीपी में बढ़ी हलचल, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग के बीच अजित पवार के घर पर जुटे कई नेता

मुंबई, एएनआई। मुंबई में रविवार को एनसीपी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक एनसीपी नेता अजित पवार के आवास पर हो रही है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल और अन्य लोग बैठक के लिए अजित पवार के आवास पर पहुंच गए हैं। साथ ही इस बैठक में कई अन्य नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

#WATCH | Maharashtra: A meeting of NCP leaders has been called at the residence of NCP leader Ajit Pawar. NCP working president Supriya Sule, party leader Praful Patel and others have reached Ajit Pawar's residence for the meeting. pic.twitter.com/wcOBZcgTFB