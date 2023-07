'NCP में वापस आ जाएं अजित पवार, मैं छोड़ दूंगा पार्टी', बगावत पर जितेंद्र आव्हाड ने की भावुक अपील

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार गुट को लेकर बयान दिया। जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार से वापस आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर अजित को लगता है कि हममें से कुछ लोग शरद पवार के आसपास मंडरा रहे हैं और इसीलिए उन्हें NCP छोड़ना पड़ा है तो मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूं।

जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार से की भावुक अपील (फाइल फोटो)

ठाणे, एजेंसी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार गुट को लेकर बयान दिया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अगर अजित को लगता है कि हममें से कुछ लोग शरद पवार के आसपास मंडरा रहे हैं और इसीलिए उन्हें NCP छोड़ना पड़ा है तो मैं पार्टी छोड़ने और राजनीति से दूर रहने के लिए तैयार हूं। अजित पवार के लिए पार्टी दूंगा- जितेंद्र आव्हाड जितेंद्र आव्हाड ने शनिवार को कहा कि अजित पवार की पार्टी छोड़ने की वजह वहीं हैं तो वह जयंत पाटिल को भी पार्टी छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि जयंत पाटिल भी ऐसा ही करें। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के विकास के लिए अजित की उपस्थिति जरूरी है तो उन्हें वापस आना चाहिए, हम उनकी सुविधा के लिए पार्टी से चले जाएंगे। आव्हाड ने कहा कि वह येओला की रैली में पार्टी छोड़ने की अपनी योजना की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह और अन्य लोग हाल के घटनाक्रम के कारण इस उम्र में शरद पवार को पीड़ित होते नहीं देख सकते। अजित गुट ने की शरद पवार से बगावत बता दें कि अजित पवार और छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और हसन मुश्रीफ सहित आठ विधायकों ने NCP से बगावत कर दी थी और बीते 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। आव्हाड ने कहा कि जो लोग चले गए हैं उन्हें अपने राजनीतिक करियर के दौरान पार्टी और शरद पवार से मिली मदद पर विचार करना चाहिए। इससे पहले शरद पवार के स्वागत के लिए आनंद नगर चेक पोस्ट, भिवंडी बाईपास, पडघा और शाहपुर सहित ठाणे जिले के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए।

