Bengaluru Opposition Meeting में शामिल नहीं होंगे NCP प्रमुख शरद पवार, आखिर क्या है वजह

मुंबई, जागरण डेस्क। Bengaluru Opposition Meeting: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज से संयुक्त विपक्ष की दो दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) शामिल नहीं होंगे। इससे पहले, पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक में पवार शामिल हुए थे।

शरद पवार की जगह उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के बैठक में भाग लेने की संभावना है। पवार गुट के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

NCP chief Sharad Pawar to not participate in the joint opposition meeting in Bengaluru today (17th July), confirms Sharad Pawar NCP faction Spokesperson



The two-day meeting in Bengaluru begins today.



(File photo) pic.twitter.com/FBb7mMRBwR