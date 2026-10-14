लाल साड़ी और पारंपरिक परिधान.... मुंबई लोकल ट्रेन में महिलाओं ने किया गरबा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शारदीय नवरात्र का पावन समय चल रहा है, इस समय देशभर में गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिल रही है। इस बीच मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से एक दिलचस्प नजारा सामने आया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मुंबई लोकल ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं का एक समूह पारंपरिक लाल साड़ियों और परिधानों में सज-धजकर चलती ट्रेन के अंदर गरबा करता नजर आ रहा है। घेरा बनाकर डांस करती आईं महिलाएं वीडियो में लाल साड़ी और दूसरे पारंपरिक कपड़ों में महिलाएं गुजराती भक्ति गीत पावागढ़ वाली मने दर्शन दे पर गोल घेरे में नाचती हुई नजर आ रही हैं। घेरा बनाकर नाचती इन महिलाओं ने रोजाना के सफर को उत्सव के माहौल में बदल दिया।

गौरतलब है कि मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के कई हिस्सों में खासकर गुजरात में गरबा किया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए लाल रंग तय किया गया था, और वीडियो में कई महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहने हुए दिख रही हैं।