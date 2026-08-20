नवी मुंबई में पिता ने 3 साल के सौतेले बेटे की कर दी हत्या, पोस्टमार्टम से 'बिस्तर से गिरने' के दावे की खुली पोल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवी मुंबई में एक मछुआरे ने कथित तौर पर अपने 3 साल के सौतेले बेटे की हत्या कर दी। गुस्से में आकर उसने ऐसा तब किया जब बच्चा बार-बार कह रहा था कि वह उसका असली पिता नहीं है और वह अपने असली पिता के पास जाना चाहता है।

आरोपी, जितेंद्र प्रदीप भिसे ने शुरू में दावा किया था कि खेलते समय बिस्तर से गिरने से बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आईं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई पसलियों के टूटने और सिर व अंदरूनी अंगों में चोटों का पता चला, जिससे हत्या का खुलासा हुआ।

पुलिस ने सौतेले पिता को किया गिरफ्तार मोरा-फनसवाड़ी गांव के रहने वाले भिसे को मोरा कोस्टल पुलिस ने 15 अगस्त को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया। यह मामला BNS और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया। अदालत ने उसे 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पीड़ित बच्चा, मोक्ष, भिसे की पत्नी काव्या की दूसरी शादी से हुआ बेटा था। भिसे, जो खुद तलाकशुदा था, उसने लगभग 18 महीने पहले काव्या से शादी की थी। काव्या के अपने दूसरे पति से दो बच्चे थे। बच्चे के पोस्टमार्टम का विरोध करने पर पुलिस को हुआ शक सीनियर इंस्पेक्टर राहुल कटवानी के अनुसार, पुलिस को गड़बड़ी का शक तब हुआ जब भिसे ने बच्चे के पोस्टमार्टम का विरोध किया और कथित तौर पर अंतिम संस्कार जल्दी निपटाने की कोशिश की। कटवानी ने कहा कि हमें गड़बड़ी का शक हुआ और हमने पोस्टमार्टम होने तक अंतिम संस्कार रोक दिया।

उरण के इंदिरा गांधी ग्रामीण अस्पताल ले जाए जाने के बाद 14 अगस्त को मोक्ष की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोटें, कई पसलियों का टूटना और अंदरूनी अंगों में चोटें पाई गईं; पुलिस का कहना है कि ये चोटें महज गिरने से नहीं लग सकती थीं।

सौतेले पिता ने कबूला गुनाह पूछताछ के दौरान, भिसे ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने दोपहर करीब 12:30 बजे मोक्ष के साथ मारपीट की, जब वे घर पर अकेले थे। पुलिस ने बताया कि बच्चे ने फिर से उससे कहा कि वह उसका असली पिता नहीं है और वह अपने असली पिता के पास जाना चाहता है।

इसके बाद भिसे ने कथित तौर पर उसका सिर दीवार पर दे मारा, लकड़ी की छड़ी से उसके पैरों पर मारा और उसे सोफे पर फेंक दिया, फिर उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा जिससे उसकी पसलियां टूट गईं।