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महाराष्ट्र: नवी मुंबई में सोफे के गोदाम में लगी आग, कोई हताहत नहीं

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sun, 20 Sep 2026 11:59 PM (IST)

नवी मुंबई के दिघा इलाके में एक सोफे के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना शाम 6:55 बजे मिली।

नवी मुंबई में सोफे के गोदाम में लगी आग। (एएनआई)

नवी मुंबई में सोफे के गोदाम में लगी आग। (एएनआई)

HighLights

  1. नवी मुंबई के दिघा में सोफे के गोदाम में आग लगी।

  2. शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया।

  3. इस भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।

डिजिटल डेस्क, नवी मुंबई। नवी मुंबई के दिघा इलाके में सोफे के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने का काम जारी है।

फायर ऑफिसर पुरुषोत्तम जाधव ने बताया कि शाम 6:55 बजे सभी फायर स्टेशनों को सूचना मिली कि ईश्वर नगर में मुकंद कंपनी के पास आग लगी है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा कि आग बहुत भीषण थी।

इसके बाद, नगर निगम के दूसरे फायर स्टेशनों से फायर टेंडर बुलाए गए। कर्मचारी और तीन गाड़ियां भी बुलाई गईं हैं।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

 