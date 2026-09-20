महाराष्ट्र: नवी मुंबई में सोफे के गोदाम में लगी आग, कोई हताहत नहीं

डिजिटल डेस्क, नवी मुंबई। नवी मुंबई के दिघा इलाके में सोफे के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने का काम जारी है।

फायर ऑफिसर पुरुषोत्तम जाधव ने बताया कि शाम 6:55 बजे सभी फायर स्टेशनों को सूचना मिली कि ईश्वर नगर में मुकंद कंपनी के पास आग लगी है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा कि आग बहुत भीषण थी।

#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra: A fire breaks out at a sofa godown in the Digha area of Navi Mumbai. Fire control operations are currently underway. Further details awaited. pic.twitter.com/N5H0xemHlT — ANI (@ANI) September 20, 2026 इसके बाद, नगर निगम के दूसरे फायर स्टेशनों से फायर टेंडर बुलाए गए। कर्मचारी और तीन गाड़ियां भी बुलाई गईं हैं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है।