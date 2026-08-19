नवी मुंबई में ओवरटेकिंग को लेकर विवाद, ओला ड्राइवर के सिर पर लोहे की रॉड से हमला; चलती कार से 2 KM तक घसीटा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवी मुंबई में रोड रेज की एक घटना सामने आई है। यहां ओला ड्राइवर पर लोहे की रॉड से हमला हुआ और उसे चलती कार में करीब दो किलोमीटर तक घसीटा गया।

अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार देर रात पाम बीच रोड पर हुई। ओला ड्राइवर प्रवीण पांडे और एक अज्ञात कार ड्राइवर के बीच ओवरटेकिंग को लेकर बहस हुई थी।

लोहे की रॉड से किया वार

ओला ड्राइवर और अज्ञात कार ड्राइवर के बीच झगड़ा बढ़ता गया और कार ड्राइवर ने कथित तौर पर प्रवीण पांडे के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया और खून बहने लगा।

ओला ड्राइवर पर हमला करने के बाद आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की। वहीं पांडे ने आरोपी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पांडे चलती कार के बोनट पर जा गिरा।