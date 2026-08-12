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    महाराष्ट्र चुनाव आयोग का एक्शन, नांदेड़ निकाय चुनाव में खर्च का ब्यौरा ना देने पर 44 सदस्य अयोग्य घोषित

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:02 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 44 नगर परिषद और नगर पंचायत उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब न देने के कारण 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ...और पढ़ें

    (यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

    (यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

    HighLights

    1. नांदेड़ में 44 उम्मीदवार चुनाव खर्च न देने पर अयोग्य।

    2. महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुई यह कार्रवाई।

    3. उम्मीदवारों को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायत के 44 उम्मीदवारों को तय समय के भीतर चुनाव खर्च का हिसाब न देने के कारण 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, 1965 के तहत की गई है।

    यह अयोग्यता जिले में 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के 2025 के चुनावों के बाद की गई है।

    चुनाव खर्च का ब्योरा देना है जरूरी

    दरअसल, उम्मीदवारों को तय समय के अंदर संबंधित अधिकारियों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना जरूरी है।हालांकि, ये 44 उम्मीदवार यह जरूरत पूरी नहीं कर पाए।

    अधिकारियों ने बताया कि इसलिए उन्हें महाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों और इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट, 1965 के सेक्शन 16(1-D) के तहत तीन साल के लिए नगर निगम सदस्य के तौर पर चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये ऑर्डर 27 जुलाई को जारी किए गए थे, जबकि डिसक्वालिफाई किए गए कैंडिडेट्स के नाम 5 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार के गैजेट में प्रकाशित किए गए थे।

    डिसक्वालिफाई किए गए कैंडिडेट्स में से 6 उमरी म्युनिसिपल काउंसिल से, 2 भोकर से, 1 लोहा से, 14 हिमायतनगर नगर पंचायत से, 6 धर्माबाद से, 7 किनवट से, 3 मुखेड़ से और 5 कंधार से हैं। इस तरह कुल 44 उम्मीदवार अयोग्य हुए हैं।

    अधिकारियों ने कहा कि तय समय के अंदर चुनाव खर्च का हिसाब जमा करना हर कैंडिडेट की कानूनी जिम्मेदारी है।

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