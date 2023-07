Maharashtra: नाना पटोले ने की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग, बोले- राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस दौरान नाना पटोले ने दावा किया कि प्रशासन ठप हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल मंत्री पद और विभागों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं।

नाना पटोले ने की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग

Your browser does not support the audio element.

मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस दौरान नाना पटोले ने दावा किया कि प्रशासन ठप हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल मंत्री पद और विभागों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। पटोले ने कहा, "सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है, किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि बेमौसम बारिश के बावजूद किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, "विभागों और मंत्री पदों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।" पटोले ने कहा कि राज्य में हालात ऐसे हैं कि प्रशासन का काम ठप हो गया है। वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का गुट राज्य में सत्ता साझा करता है।

Edited By: Versha Singh